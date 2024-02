I vigili gli sequestrano l' auto | lui va in comando a insultarli | finisce malissimo

Era andato al comando della Municipale per chiedere gli venisse cancellata una multa, ma ha finito per aggredire gli agenti al loro rifiuto ed è stato ... (fanpage)

Elevate sanzioni per 11mila euro. Mentre gli uffici faranno verifiche per l'eventuale recupero delle somme del canone di occupazione di suolo.Continua a ... (fanpage)

San Pietro Vernotico, gattino precipita in un pozzo: salvato dai vigili del fuoco: SAN PIETRO VERNOTICO - Una squadra vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Brindisi, in mattinata, è intervenuta a San Pietro Vernotico per soccorrere un gattino precipitato in un pozzo profondo ...lagazzettadelmezzogiorno

Maltempo, caduti due grandi pini ad Arena Metato: nessun ferito: La società comunale Geste ha provveduto a mandare propri operatori a chiudere la via e permettere le operazioni condotte dai vigili del fuoco. Gli uffici comunali stanno predisponendo i provvedimenti ...gonews

Maltempo, a Vicenza chiuse due scuole. Allagamenti a Livorno. Alberi sui binari, chiusa linea Verona-Mantova: «Sono in collegamento costante con la sala operativa della nostra Protezione civile per tutti gli aggiornamenti sull'ondata di maltempo ... nei comuni di Podenzana e Zeri e in Garfagnana. Interventi ...leggo