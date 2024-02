I videogiochi dei Pokémon 28 anni fa debuttavano in Giappone

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il 27 febbraio 1996 ideifanno il loro debutto nel mondo del gaming. Ideata da Game Freak e pubblicata da Nintendo, la serie di videogame incentrata sulle famosissime creature tascabili ha raggiunto un successo planetario, anche grazie al videogioco. Al 2017 risultavano essere state vendute oltre 300 milioni di copie in tutto il mondo.: la nascita I primi due episodi della serie sonoVersione Rossa e Versione Blu. Sono ancora meglio conosciuti comeRosso e Blu, sviluppati da Game Freak sotto la direzione di Satoshi Tajiri. Pubblicati da Nintendo per la console portatile Game Boy, i due titoli compaiono originariamente il 27 febbraio 1996 in. Il nome ufficiale era Pocket Monsters Rosso (????????? ? ...

Il mercato delle console per Videogiochi ha visto in USA negli ultimi anni dei cambiamenti piuttosto interessanti, mostrando un calo degli acquisti fra il ... (game-experience)

Nvidia: un gigante tecnologico in ascesa: Nvidia, una società nata all'inizio degli anni '90 nel settore dei videogiochi, ha raggiunto l'apice degli indici di borsa mondiali. Questa settimana ha superato Amazon ed Apple e potrebbe presto ...informazione

NVIDIA apre GEAR: il gruppo di ricerca al lavoro sull'IA per robot e NPC iper-realistici: Tra gli applicativi su cui il gruppo lavorerà abbiamo i robot e gli NPC dei videogiochi. In effetti, con la presentazione di NVIDIA Ace al CES 2024, il colosso di Santa Clara ha annunciato di volersi ...tech.everyeye

Godzilla Minus One, il regista sul film del 98: 'Ma capisco chi dice che non è Godzilla': Takashi Yamazaki ha creato uno dei migliori Godzilla: Godzilla Minus One è il più grande successo della saga. Dopo questo incredibile traguardo, Yamazaki riguarda al passato, in particolare a Godzilla ...cinema.everyeye