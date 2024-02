I temi ambientali e alimentari al centro di Sento la Terra girare | lo show ironico e graffiante di Teresa Mannino stasera in tv

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ironia. Battute fulminanti. Su un argomento – quello della sostenibilità ambientale – che sembra impermeabile a qualsiasi risata. Perché – è bene ribadirlo – la situazione è tragica. Ma la grandezza dei comici si misura anche nella capacità di far ridere e riflettere su qualsiasi argomento. Ed è quello che fainla. Cioè lo spettacolo teatrale di successo che arrivain tv su canae Nove alle 21.35. Dopo Sono nata il ventitré e Terrybilmente divagante, il terzo appuntamento è con loche la comica siciliana (ma milanese d’adozione) ha portato con successo in giro per l’Italia nel ...