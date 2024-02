(Di martedì 27 febbraio 2024) La grande distribuzione impone prezzi troppo bassi agli agricoltori? Un altro modello diè possibile. A Bologna l'o diCamilla ha compiuto cinque anni, a riprova del fatto che si può istaurare un altro rapporto tra produttori e consumatori, basato sulla fiducia e sulla sostenibilità, ambientale, sociale ed economica.cooperativi Si chiamano food coop,cooperativi o,coniato dal primo esempio italiano Camilla a Bologna,di. «Abbiamo voluto eliminare la parola “supermercato” proprio per differenziarci dalla grande distribuzione, per dare un'idea diversa», spiega Giovanni Notarangelo, uno dei fondatori e vice presidente di Camilla, primo esperimento italiano di food coop, sul ...

I supermercati autogestiti sono qui per restare. Ecco come funzionano gli empori di comunità: Come funzionano gli empori di comunità In pratica è un’esperienza di consumo differente, più partecipata e consapevole, che si concretizza in quello che possiamo definire un supermercato autogestito ...gamberorosso