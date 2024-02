I sassolini di Acquaroli | Abbiamo protetto questo territorio da appetiti esterni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 febbraio 2024) "Mi aspettavo molta più riconoscenza da Ancona, dal suo, dalla politica, in fondovoluto noi, attraverso la riforma sanitaria dell’anno scorso, lasciare Torrette come unico ospedale Dea di II livello mentre prima si spingeva per dare lo status anche a Marche Nord. E l’Inrca? C’erano glie le mani di gruppisu quella struttura, noi invece l’protetta. Valorizzata e rilanciata perché è un patrimonio assoluto". Il governatore delle Marche ha chiuso i lavori del consiglio comunale ‘aperto’ sulla sanità ad Ancona a tarda sera e lo ha fato difendendo l’operato della sua giunta al pari degli assessori Saltamartini e Baldelli. Tanti riferimenti all’inefficacia del passato: "Qualcuno ci ha accusato di aver moltiplicato le poltrone con la riforma: è esatto il ...