I sardi hanno risposto con le matite ai manganelli

(Di martedì 27 febbraio 2024) AGI - "La vittoria di Alessandra Todde in Sardegna è la vittoria del Pd. È la vittoria di chi, come Elly Schlein, ha lavorato per unire e per costruire la prospettiva di una coalizione forte. Avanti così, contro ivincono lenelle urne". Così la senatrice Pd Ylenia Zambito. "Sono felice e orgogliosa di essere la prima donna presidente della Sardegna". L'ha detto ieri, con qualche cautela all'1 di notte, ma oggi Alessandra Todde, candidata del Campo largo del centrosinistra, lo ripete ostentando l'esultanza per il risultato, dopo una campagna elettorale che è stata come "scalare l'Everest", dice in conferenza stampa a Cagliari, nello stesso hotel, Palazzo Tirso, e nella stessa sala dove il 4 gennaio scorso la coalizione di centrodestra sconfitta scelse di candidare l'avversario sconfitto alle urne, il sindaco della città Paolo Truzzu ...