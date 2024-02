I pronostici di martedì 27 febbraio | Serie A | Premier League e Liga

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 27 febbraio 2024) Idi27: c’è un turno infrasettimanale diB, in campo pure Coppa del Re, FA Cup eminori inglesi. Turno infrasettimanale diB con ben sette partite in programma questo: riflettori puntati sul derby tra Lecco e Como. Sulla carta non c’è storia, il Lecco ultimo in classifica e senza vittorie nelle ultime sette giornate affronta una squadra costruita per il salto di categoria. L’allenatore del Manchester City Guardiola (LaPresse) – IlVeggente.itA proposito di promozione inA, a pari punti col Como c’è il Palermo che ha la possibilità di superare momentaneamente al secondo posto il Venezia battendo in casa la Ternana. Missione alla portata, più complicato l’impegno che attende la Cremonese in casa ...