I nerazzurri nella ' terra di mezzo' | una stagione tra tredicesimo e quindicesimo posto

(Di martedì 27 febbraio 2024) Pisa, 27 febbraio 2024 - Il Pisa di Alberto Aquilani, a parte la vittoria con la Sampdoria che lo ha proiettato per l’unica volta in tutto il torneo nelle zone alta della classifica, per ben 25 partite ha sgomitato sempre tra il decimo e il, oggi il punto più basso della graduatoria raggiunto dal tecnico nerazzurro. Unadidalla quale è stato difficile uscire per tutto il campionato. Un’annata difficile, racchiusa in un limbo che ha messo a dura prova la testa di squadra e tifo. Né carne, né pesce. Non efficaci abbastanza da giocarsi i playoff, non del tutto in difficoltà da essere confinatizona playout. Se si guarda infatti all’andamento della classifica, il Pisa per ben 9 volte si è trovato ale per 5 volte ...