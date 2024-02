I Mondiali di Rotterdam? Saremo pronti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 febbraio 2024) Kenan Gouadec, High Performance Director della Nazionale italiana di short track. Siamo a meno di un mese daidi, l’appuntamento più atteso della stagione. Come ci arriva l’Italia? "Sono certo che arriveremoalla rassegna iridata in Olanda. Pietro Sighel (nella foto) deve recuperare la forma migliore dopo la febbre di Danzica mentre Cassinelli ha bisogno di ritrovare la confidenza con il ghiaccio e con le gare dopo la lunga assenza per infortunio". Gli infortuni in effetti quest’anno hanno purtroppo giocato un ruolo importante. "Nel maschile Tommaso Dotti ha saltato l’intera stagione e Andrea Cassinelli è rientrato solo a Dresda dopo mesi lontano dal ghiaccio: parliamo del 50% della staffetta che lo scorso anno ha vinto una medaglia ai. Non averli è significato pagare un prezzo ...