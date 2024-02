I migliori momenti di stile degli anni Novanta che hanno cambiato l' abbigliamento maschile per sempre

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 27 febbraio 2024) Piaccia o meno, lonell'è tornato di moda. I cardigan belli pesanti, le giacche di pelle e gli stivali con la zeppa sono di nuovo alla ribalta. Siamo di fronte a quello che probabilmente è stato il momento più vario nell'intera storia del fashion, di conseguenza non esiste un modo semplice e diretto nel descriverne i dettami estetici più in generale. La moda del tempo, infatti, aveva l'incredibile caratteristica di essere piena di colore e al contempo riusciva a restare minimalista, sospesa com'era tra il pop e il punk. Sapeva proporre capi aderenti e allo stesso tempo oversize. Non vanno trascurate neppure le sue moltissime influenze che spaziano dal cinema alla musica, allo sport ai videogiochi. E anche se non avremmo mai immaginato di ...