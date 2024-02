I migliori giochi open world

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 27 febbraio 2024) Tra iche dominano le classifiche di vendita e che risultano molto apprezzati da parte del pubblico ci sono i cosiddetti. Si tratta di videoin cui il giocatore può muoversi liberamente all’interno di un mondo virtuale completamente esplorabile, scoprendo personaggi, storie e altri elementi che arricchiscono l’ambientazione e che possono variare in base alle scelte del giocatore. Dalle origini a oggi I primi titolirisalgono agli anni ’70 e ‘80 e in particolare il gioco che è considerato l’antesignano di questo genere è Colossal Cave Adventure, che anticipa il concetto di mondo aperto oltre e che costituisce l’ispirazione per il successivo “Adventure”, il primo gioco di avventura e d’azione della storia. Anche il simulatore spaziale “Elite” del ...