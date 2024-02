I Langone tornano a casa | sono gli ultimi di una serie di italiani rapiti nel Sahel | ecco le loro storie

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 27 febbraio 2024) Con i tre ostagginel 2022 e liberati oggi – Rocco, la moglie Maria Donata Caivano e il figlio Giovanni – attesi all’aeroporto militare di Ciampino nel pomeriggio, mentre il Paese gioisce e tira un sospiro di sollievo per ilritorno agrazie all’impegno lungo e laborioso messo in campo dal governo italiano che dopo il rilascio ha sottolineato l’importante collaborazione avviata dall’Aise, di concerto con la Farnesina, «fin dall’immediatezza del sequestro, e in particolare grazie ai contatti dell’Agenzia con personalità tribali e con i servizi di intelligence locali», il pensiero va – inevitabilmente – agli altri ostaggi ancora nelle mani deisequestratori. Ad altri casi di rapimenti che hanno coinvolto nostri connazionali nella regione del ...