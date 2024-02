I duellanti | il sindaco | la manager e il testa a testa infinito

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Roma, 27 febbraio 2024 – La giornata politica più lunga di Alessandra Todde e Paolo Truzzu,alle elezioni regionali sarde, inizia alle 7 di mattina con il lentissimo, inesauribile spoglio durato fino a sera. Una giornata campale per le coalizioni e i candidati, in attesa di risultati che non sembravano mai arrivare. Un duello così serrato e ravvicinato che per tutta la giornata Todde e Truzzu si sono alternati; prima sembrava che potesse vincere Truzzu, poi lo spoglio del voto delle città ha riportato in alto Todde, rispecchiando perfettamente l’adagio secondo cui i progressisti vanno forte nella ztl. “Questi ritardi della Regione non sono solo un problema tecnico, qua c’è un problema di informazione e mancanza di rispetto per gli elettori che aspettano i risultati", ha sbottato, a sera, lo staff di Todde. Finché, a un certo punto, Elly Schlein e Giuseppe ...