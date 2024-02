(Di martedì 27 febbraio 2024) L’amarezza sui social: “Questa è una storia di burocrazia che combatte la poesia. È la metafora di come la morbida semplicità dell'infanzia si infrange sulla spigolosa vita da adulti”

I bambini indirizzano i disegni a Giulio Coniglio, ma le Poste non consegnano la busta alla sua illustratrice: Molto generoso e leale con gli amici”, il coniglio che vive in una casa sull’albero riesce a conquistare i cuori di centinaia di bambini. Così, dopo gli incontri che Costa tiene nelle scuole per ...repubblica