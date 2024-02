I 175 anni della Polizia municipale Più multe agli automobilisti e più incisiva la lotta alla droga

(Di martedì 27 febbraio 2024) La, una storia, tante storie di uomini e donne che lavorano per l’ordine pubblico nel comune grossetano. Centosettantacinquea fianco di Grosseto. Ieri nella sala consiliare del Comune si è svolta la cerimonia del 175°versariofondazione del corpo didi Grosseto. Una sala piena di agenti: ma non erano semplici divise, ma uomini e donne, con gli occhi pieni d’orgoglio, appartenenza ed emozione verso il proprio mestiere. Hanno presenziato la cerimonia il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’assessoreSicurezza Riccardo Megale, e il comandanteAlessio Pasquini. "Il corpo...

Firenze, 9 febbraio 2024 – Era il 9 febbraio del 1849 quando venne proclamata la Repubblica Romana , dopo che Pio IX fuggì da una Roma ormai in rivolta diretto ...

Per Julian Assange è attesa oggi la decisione sull' estradizione negli Usa, dove il giornalista australiano, fondatore di WikiLeaks, rischia una condanna a ...

Assange non sarà una spia, ma ci vuole faccia tosta per chiamarlo eroe: Il fondatore di Wikileaks ha dimostrato, negli anni, un cinismo agghiacciante e nemmeno un briciolo di etica giornalistica. Breve ripasso in attesa del verdetto sulla sua estradizione ...

Non è possibile alcuna analogia fra i casi Assange e Navalny: Gli avvocati denunciano che, in caso di sentenza favorevole all'estradizione negli Usa, il loro cliente rischierebbe fino a 175 anni di carcere; i sostenitori manifestano; le stelle radicali dello ...