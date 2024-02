Hockey ghiaccio | Val Pusteria cade a Lubiana ed è sull’1-1 nella serie dei pre-Playoffs di ICE League

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 febbraio 2024) Arriva una netta sconfitta per Valin Gara-2 dei Pre-della ICE2024. Dopo il successo in Gara-1 (3-0) i Lupi sono sbarcati acon la chiara intenzione di chiudere i conti. L’Olimpia, invece, non era minimamente d’accordo e ha vinto con un secco 6-2. A questo punto lo scontro diretto si deciderà in Gara-3 che si giocherà giovedì sera in casa di Val. OLIMPIA-VAL6-2 (1-1) Il match di questa sera ha visto proprio i giallo-neri sbloccare il punteggio dopo 7:04 con Catenacci che va a segno su azione di power-play per l’1-0. Gli sloveni rispondono subito e pareggiano con l’1-1 di Mahkovec al 18:00. Nel secondo periodo i padroni di casa dominano la ...