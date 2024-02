«Ho visto quel sub con la testa in acqua La macchina dei soccorsi impeccabile»

Elezioni, i rischi dai prossimi voti e i sospetti di Meloni: Salvini non si fermerà: Non ora, almeno. Forse dopo le Europee, dove — come dicono fonti autorevoli — sarà «condannata a candidarsi», visto che i voti sono suoi, non di FdI. Una posizione rovesciata rispetto a quella di ...corriere

Dall’Europa al Medio Oriente: le uscite irrituali di Macron che vuole rompere lo status quo: quella dell’inizio della sua era a capo della Francia, seconda economia europea e unico Paese Ue dotato di un arsenale nucleare. La parte di eroismo sta nel fatto che Macron non ha mai esitato a ...corriere

Chi l'ha visto Stasera due casi marchigiani: barista ucraina scomparsa a Civitanova e Carla Rovaldi di cui non si hanno più notizie da 9 anni: La nuova puntata di “Chi l'ha visto”, in onda stasera ... La figlia di Carla Rovaldi quel giorno si svegliò accorgendosi che la madre non era più in casa. Nessuna segnalazione dopo gli appelli, ...corriereadriatico