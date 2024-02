Hanami | un viaggio alla scoperta dei ciliegi in fiore

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ogni anno, quando la primavera fa capolino, un fenomeno straordinario cattura l’attenzione di milioni di persone in tutto il mondo: la fioritura dei. Questi alberi, carichi di delicate e profumate inscenze rosa e bianche, trasformano paesaggi urbani e rurali in scenari da sogno. Giappone: il regno deiNon c’è dubbio che il Giappone sia il regno indiscusso deiin. Il fenomeno, noto come “”, attira migliaia di visitatori da tutto il mondo. Il periodo di fioritura varia a seconda della regione, iniziando a fine marzo a Okinawa e spostandosi verso nord fino a raggiungere Hokkaido a metà maggio. Tra le mete più celebri ci sono il Parco del Castello di Himeji, il Parco Maruyama a Kyoto e il Parco Ueno a Tokyo. Ma anche nelle zone rurali, come la ...

