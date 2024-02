Hakan Calhanoglu | l' Inter trema | ecco quanto resta fuori

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Protagonista della miglior stagione della sua carriera, oraè costretto a fermarsi per “un leggero risentimento muscolare all'adduttore lungo della coscia destra”, partito nella rifinitura prima della trasferta (dominata per 4-0) di Lecce. Il turco si era fermato la scorsa settimana ad Appiano ma ha comunque seguito la squadra al Via del Mare, rimanendo tutta la partita in panchina. Ora verrà rivalutato nei prossimi giorni, quindi salterà il recupero di mercoledì con l'Atalanta e il posticipo di lunedì 4 in casa contro il Genoa. L'obiettivo in casa nerazzurra è quello di riaverlo al 100% per la trasferta del 13 marzo a Madrid nel ritorno degli ottavi di Champions League contro l'Atletico. Simone Inzaghi proverà però a recuperarlo prima, nella trasferta contro il Bologna di Thiago Motta del 9 marzo. Tempi di rientro simili, insomma, a ...