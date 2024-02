Ha deciso tutto lei E la Sardegna diventa il Papeete di Meloni

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 27 febbraio 2024) Se ti impunti per sostituire il peggior governatore d’Italia con il peggior sindaco d’Italia (secondo il giudizio dei suoi cittadini), può essere che le cose non vadano proprio come volevi tu… E può accadere che i tuoi poster, i tuoi manifesti, i tuoi camion vela, tutti rigorosamente con il tuo faccione, non abbiano la presa che ti aspetti. Concetti semplici che il/la presidente del Consiglio, Giorgia, sta facendo propri in queste ultime 24 ore. Grazie ai risultati delle elezioni sarde. Un primo inciampo – non piccolo – sulla sua marcia fino a questo punto trionfale. Un intoppo che però potrebbe avere grandi ripercussioni. A Roma. Inil premierper sostituire il peggior governatore d’Italia ha puntato sul sindaco meno amato È lo scotto da pagare per aver voluto trasformare a tutti i costi una tornata elettorale ...