Guglielmo | il super paziente virtuale I suoi mali ‘allenano’ i chirurghi

(Di martedì 27 febbraio 2024) Suda, si lamenta, piange, tossisce e sa persino vomitare. Si chiama(dal nome del suo inventore) ed è l’umanoide del centro di formazione in simulazione di Monterosso. Un top di gamma per imparare su un manichino come comportarsi in sala operatoria con unferito o con complicazioni vitali.è fondamentale per aspiranti medici e infermieri: grazie alla sua tecnologia è persino in grado di reagire all’iniezione di farmaci, riesce a far capire come reagire in modo corretto e tempestivo alle emergenze, riducendo i rischi di errori umani in sala operatoria. Ma al centro di formazione di Monterosso ci sono anche tutta una serie di simulatori e dotazioni che permettono di imparare come fare un prelievo di sangue, auscultare cuore e polmoni, eseguire una tracheotomia o mettere un catetere. Poi c’è la realtà ...