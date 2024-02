Guerra ultime notizie Arrivati a Roma gli italiani liberati in Mali Ue | nella Striscia 30mila morti | cessate il fuoco o saranno 60mila

Leggi tutta la notizia su ilsole24ore

(Di martedì 27 febbraio 2024) La bozza di proposta inviata da Israele a Hamastrattativa in corso riguarda una tregua di 40 giorni e lo scambio di prigionieri e ostaggi in rapporto di 10 a uno. Hamas dovrebbe liberare circa 40 ostaggi, compresi donne, persone sotto i 19 anni o con più di 50 anni e malati, in cambio di circa 400 detenuti palestinesi. Prevista anche la riapertura degli ospedali e dei panifici a Gaza e l’immediato ingresso delle relative attrezzature e carburante. Tanto Israele quanto Hamas si dicono scettici riguardo alle dichiarazioni di Biden, secondo il quale una tregua dovrebbe scattareprima del Ramadan, che inizia il 10 marzo