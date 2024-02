Guerra ultime notizie A Roma gli italiani liberati in Mali Hezbollah | Con tregua Hamas-Israele cessiamo il fuoco

(Di martedì 27 febbraio 2024) La bozza di proposta inviata danella trattativa in corso riguarda unadi 40 giorni e lo scambio di prigionieri e ostaggi in rapporto di 10 a uno.dovrebbe liberare circa 40 ostaggi, compresi donne, persone sotto i 19 anni o con più di 50 anni e malati, in cambio di circa 400 detenuti palestinesi. Prevista anche la riapertura degli ospedali e dei panifici a Gaza e l’immediato ingresso delle relative attrezzature e carburante. Tantoquantosi dicono scettici riguardo alle dichiarazioni di Biden, secondo il quale unadovrebbe scattare nella Striscia prima del Ramadan, che inizia il 10 marzo

La bozza di proposta inviata da Israele a Hamas nella trattativa in corso riguarda una tregua di 40 giorni e lo scambio di prigionieri e ostaggi in rapporto di ... (ilsole24ore)

Terra amara, spoiler fino al 9/03: Altun vince una gara d'appalto contro Hasmet: Infatti, Fikret e Cetin resteranno bloccati in Libano, dove si saranno recati per indagare su Mehmet Kara, per via della Guerra civile. Quando i due uomini proveranno a raggiungere l'ambasciata per ...it.blastingnews

Terra amara, puntate al 9 marzo: Vahap deruba la vedova di Demir, Cetin torna dal Libano: Fikret e Cetin rimarranno bloccati in Libano a causa della Guerra civile. Mentre cercavano di raggiungere ... Vahap è tra i personaggi della quarta e ultima stagione di Terra amara. Fin dal suo arrivo ...it.blastingnews

Lega, Navalny I socialisti europei non sanno di cosa parlano: STRASBURGO, 27 FEB - " I socialisti europei non sanno di cosa parlano o mentono volutamente: la nota con il cordoglio della Lega e di Matteo Salvini per la morte di Navalny è del 16 febbraio, in cui s ...ansa