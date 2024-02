Guardiola parla ancora dell'Inter | 'Sono una squadra fortissima | stanno volando e vinceranno lo scudetto'

Il Manchester City , nella partita contro l’Everton ha rischiato di perdere punti importanti se non decisivi per la rincorsa alla Premier League. Dopo un ... (sportface)

Il tecnico catalano ha annunciato che il norvegese non è ancora pronto al rientro, e si aspetta di rivederlo in campo a fine mese (itasportpress)

Il tecnico del Manchester City rompe il silenzio su Kalvin Phillips e chiede scusa al suo ex giocatore per alcune dichiarazioni pubbliche (golssip)

MANCHESTER CITY - Guardiola: "L'Inter sta volando, ha battuto l'Atletico e vincerà lo scudetto": Pep Guardiola se ne intende ci calcio e dall'Inghilterra continua a sottolineare le prestazioni dell'Inter in Italia e non solo. "L'Inter sta volando in Serie A e, se non accadrà qualcosa di strano, ...napolimagazine

Guardiola elogia Xabi Alonso: "La stagione del Bayer Wow": Pep Guardiola parla dell'ottimo periodo di forma del Bayer Leverkusen guidato da Xabi Alonso ...gianlucadimarzio

Guardiola non può crederci, addio a De Bruyne: ha scelto la prossima destinazione: The Athletic parla comunque di una possibilità di trasferimento solo nel 2025, e non alla fine della stagione in corso. Ma più che l’Arabia, De Bruyne sta pensando ad un’altra destinazione, sempre ...calcioinpillole