Guardiola esalta l’Inter | “Sta volando | vincerà lo scudetto Sono forti!”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 febbraio 2024) Pepcontinua adre, battuta l’anno scorso nella finale di Champions League. L’allenatore del Manchester City conferma di avere una grandissima considerazione nei confronti della formazione di Inzaghi e ne ha parlato anche prima della gara di Fa Cup contro il Luton: “Non sarà una gara facile perché non c’è niente di scontato. Basta pensare ora alla qualità dei nostri avversari in Inghilterra e in Europa. Guardate: lo scorso anno prima della finale di Champions c’era chi pensava che fossimo fortunati a trovarla e avete visto che partita è venuta fuori. Noi sapevamo che erano forti e adesso lo hanno capito tutti:stain Italia e, se non accadrà qualcosa di strano, conquisterà loperché vince le gare con tre o ...