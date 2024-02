“Guardate che fa Maddaloni” Grande Fratello | il concorrente finisce alla gogna | la scoperta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 27 febbraio 2024) La puntata deldi ieri ha aperto una frattura forse definitiva in quello che sui social è stato ribattezzato: ‘Branco’, il gruppo cioè degli avversari di Beatrice Luzzi. Con lei in finale, e blindata dalle nomination fino all’ultimo atto, i concorrenti hanno dovuto orientare per forza di cose le loro scelte altrove, iniziando a votarsi tra di loro. “Sto morendo dalle risate finalmente hanno capito chi è Massimiliano. Sta pagando tutto quello che ha procurato a Beatrice mettendoci tutti contro”. >> “Sta lottando per la vita”. Calcio sotto choc, il campione ricoverato d’urgenza in ospedale: è in terapia intensiva. La situazione “Adesso si capisce tutto. Si stanno rivelando chi sono tutti. Prima pugnalavano tutti Beatrice nessuno se ne importava. Adesso stanno uscendo tutti i caratteri e si scannano tra di loro”, si legge su ...