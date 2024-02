Graziani | “Natan non gioca e non ha mai fatto grossi svarioni difensivi”

Orrico: "Calzona mandato nelle macerie. Errore Jesus La colpa è di Meret": Alex Meret non ha convinto per il comportamento avuto in occasione del gol del Cagliari che ha pareggiato i conti nel recupero contro il Napoli. Corrado Orrico è stato intervistato dalla redazione di ...areanapoli

Graziani: "Natan non ha mai fatto svarioni difensivi. Perché non gioca": Poi il dilemma sullo scarso utilizzo di Natan: "Non ha mai fatto grossi svarioni difensivi. Non l'ho mai visto da 9, ma neanche da 4 o fare questi svarioni che hanno fatto gli altri. Per me è un buon ...areanapoli

Report da Castel Volturno: Ngonge ancora a parte, le ultime in vista del Sassuolo: Allenamento mattutino per il Napoli che prepara la gara di domani contro il Sassuolo. La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione e torello.tuttonapoli