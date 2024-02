‘Grandi pagine strumentali’ | sabato il concerto dell’Orchestra Accademia di Santa Sofia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 27 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti2 Marzo alle ore 19.00, ritorna l’Orchestradi, sempre all’Auditorium Sant‘Agostino di Benevento, con il suo Violino solista Riccardo Zamuner, che si esibirà in undal titolo “Grandistrumentali” che ha in programma musiche di T. A. Vitali, P. de Sarasate, P. I. ?ajkovskij, L. Boccherini. L’evento fa parte della Stagione Concertistica 2023/2024, sempre sotto la direzione artistica di Filippo Zigante e Marcella Parziale e con Aglaia McClintock alla consulenza scientifica, proposta dadi, sempre in collaborazione con Università degli Studi del Sannio e Conservatorio di Benevento. Da quest’anno anche Banco Bpm affianca ...