Grande Fratello sondaggi 28 febbraio | chi è il meno votato dal pubblico

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 27 febbraio 2024) Un televoto a sette, quello che si è aperto durante la puntata di ieri sera, lunedì 262024, al. A contendersi il titolo di concorrentedale, quindi, primo candidato alla prossima eliminazione, sono: Marco Maddaloni, Simona Tagli, Massimiliano Varrese, Federico Massaro, Paolo Masella, Alessio Falsone e Grecia Colmenares. Ilda casa è, come sempre, chiamato ad esprimere una votazione in positivo e, quindi, a dichiarare chi sia il concorrente che si intende salvare. Chi otterrà il minor numero di voti finirà dritto al prossimo televoto eliminatorio. Ipresenti sul web stanno dando dei risultati un po' altalenanti, anche a causa del poco tempo che si ha a disposizione per poter effettuare ...