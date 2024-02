Grande Fratello | Signorini rivela chi è il primo finalista | il nome

"Grande Fratello", Perla troppo vicina ad Alessio "Non ho superato nessun limite": I "Perletti" sono già in crisi Nella 39esima puntata del "Grande Fratello", Alfonso Signorini prova a insinuare il dubbio nella coppia che si è appena ritrovata. La produzione, infatti, manda in onda ...tgcom24.mediaset

Grande Fratello, diretta 39a puntata – I 4 candidati alla finale arrivano in studio: 22.29: Prende la parola Cesara: “Perlina cara, dopo tutte quelle lacrime… Non ti capisco tanto (…) Alla fine del Grande Fratello correrai da Mirko”. E lui: “Ma correrebbe da me anche adesso o solo ...davidemaggio

Grande Fratello, scoppia il latte-gate. Simona Tagli: “Si è toccato davvero il fondo”: Al Grande Fratello è scoppiato il latte-gate: tutta la casa contro Federico Massaro, uno degli ultimi inquilini entrati in gioco, ha tenuto banco per buona parte della puntata scatenando non poca ...dilei