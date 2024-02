Grande Fratello | Letizia Petris sbotta | “Sono 6 mesi che date ragione sempre a Paolo e mai a me!”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 27 febbraio 2024) Dopo gli scontri degli ultimi giorni conMasella e Perla Vatiero, nel corso della diretta di ieri sera, Alfonso Signorini ha consigliato adi mostrarsi un po’ più accomodante nei confronti del fidanzato, elogiandone la pazienza. Proprio le parole del conduttore hanno gettato nello sconforto la gieffina, la quale dopo la puntata si è sfogata con i suoi compagni, affermando che anche lei ha molta pazienza nei confronti di, definendolo molto pesante. Ad intervenire è stato Giuseppe, il quale ha cercato di far vedere all’amica il punto di vista maschile, spiegando che anche lui come Masella spesso tende ad impuntarsi su delle piccolezze: Non ti sto dicendo cheha, ti sto dicendo che anche una piccola attenzione sulla cosa più banale che ci possa ...