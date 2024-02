Grande Fratello | Le tensioni tra Letizia e Paolo coinvolgono Giuseppe e Federico

(Di martedì 27 febbraio 2024) Dopo la puntata del 26 febbraio delè esploso il malumore dinei confronti diNella casa più osservata d'Italia, il, si è scatenata una discussione che ha coinvolto due dei concorrenti più discussi:. Durante la puntata del 26 febbraio, Alfonso Signorini ha consigliato adi adottare un atteggiamento più accomodante verso Masella, mettendo in risalto la pazienza di, definendolo un vero 'santo' nelle sue virtù. La discussione traalTuttavia, il consiglio apparentemente benevolo di Alfonso Signorini, ha innescato una reazione inaspettata da parte di ...

La puntata del Grande Fratello di ieri ha aperto una frattura forse definitiva in quello che sui social è stato ribattezzato: ‘Branco’, il gruppo cioè degli ... (caffeinamagazine)

Lo sconforto e le lacrime di Rosy Chin dopo la discussione in Casa: In Piscina, Rosy si isola tanta è la collera cumula durante la discussione con Massimiliano. Tra i due sono volate accuse e recriminazioni improvvise, dove la chef ha detto all'attore di non fare la v ...grandefratello.mediaset

Grande Fratello, Vittorio fa chiarezza sul rapporto con Beatrice: "In pochi possono capire": Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 353.303.03.38 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie" ...torresette.news

Edith Bruck, 'il cinema, mia Grande faticosa vacanza': La statuetta "troverà posto accanto a quello che vinse tanti anni fa mio marito Grande documentarista Nelo Risi, Fratello di Dino". Bruck dice: "Scriverò fino all'ultimo minuto della mia vita, una ...ansa