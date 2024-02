Grande Fratello | Giuseppe lancia un assist a Beatrice L’attrice | “Io non ci casco”

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 27 febbraio 2024)GaribaldiunLuzzi in diretta. La replica inaspettata deldopo essersi vissuto una breve ma intensa relazione all’interno della Casa sembra essere tornato il sereno tra i due. Nel momento in cuiè rientrato in gioco dopo aver lasciato la Casa per accertamenti medici, trae il giovane gieffino qualcosa è cambiato negli ultimi giorni. LEGGI ANCHE: Urla e liti, Federico sbotta alEcco cosa è emerso in diretta…dichiara: “Non nego che comunque se ci siamo messi insieme quindi un ...