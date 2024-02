Grande Fratello | giorno 169 | commenti al live

(Di martedì 27 febbraio 2024)169 In questo post potrete commentare ildel! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show, su Mediaset Infinity e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

Anche nella puntata in diretta dl 26 febbraio del Grande Fratello Alfonso Signorini ha parlato di Mirko e Perla . I due sono sempre i protagonisti del reality ... (caffeinamagazine)

Beatrice Luzzi , la scoperta choc a fine serata: emozione al Grande Fratello . È successo tutto dopo una puntata molto intensa per l’attrice italiana. C’è da ... (caffeinamagazine)

Ascolti tv lunedì 26 febbraio 2024 , ecco i risultati e i dati Auditel dei principali programmi in tv. Anche stasera sarà riproposto il braccio di ferro tra ... (ilcorrieredellacitta)

Ascolti tv lunedì 26 febbraio: Gloria, Grande Fratello, Presadiretta: Su Rai 1 è andato in onda Gloria. Su Rai 2 Mad in Italy. Su Rai 3 Presadiretta. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 Grande Fratello. Su Italia 1 Fast e Furious 7. Ma chi ha totalizzato i maggiori ...tpi

Grande Fratello, le pagelle: Beatrice regina del popolo (9), Perla e Mirko “veri” come le banconote del Monopoli (3), Federico robotico (4): Grande Fratello, battute finali. Ieri durante la 39esima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini è stato decretato il nome del primo finalista. È Beatrice Luzzi a ...ilmessaggero

Grande Fratello, le pagelle: Beatrice Luzzi finalista (voto 9), Buonamici contro l’Odissea (voto 4): Giampiero Mughini è l’opinionista che ci saremmo meritati - e che poi, fortunosamente, abbiamo avuto - in questa scialba edizione del Grande Fratello. In corsa per il titolo di primo concorrente ...corriere