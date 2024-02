Grande Fratello | Beatrice Luzzi è la prima finalista | ultime news

(Di martedì 27 febbraio 2024) A comunicarlo durante la diretta è stato Alfonso Signorini. A finire in nomination Simona Tagli, Federico Massaro, Alessio Falsone, Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese, Marco Maddaloni e Paolo Masellaè ladi questa edizione del. L'attrice è risultata la più votata tra Massimiliano, Grecia e Rosy guadagnandosi così la finale.

Beatrice Luzzi è la prima finalista del Grande Fratello , decretata nella puntata del 26 febbraio del reality. sette invece i concorrenti in nomination : Simona ... (fanpage)

Moltissimi sono stati i temi affrontati nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello , andata in onda lunedì 26 febbraio. Dopo il ritorno temporaneo di ... (leggo)

Grande Fratello, le pagelle: Beatrice Luzzi finalista (voto 9), Buonamici contro l’Odissea (voto 4): Giampiero Mughini è l’opinionista che ci saremmo meritati - e che poi, fortunosamente, abbiamo avuto - in questa scialba edizione del Grande Fratello. In corsa per il titolo di primo concorrente ...corriere

Grande Fratello, le pagelle: Beatrice Luzzi, paladina della giustizia (10), Perla Vatiero, dubbiosa (5), Federico Massaro egoista (3): Ancora discussioni. Tutto nasce da futili motivi: Federico Massaro è stato accusato di bere troppo latte. L’eccessivo consumo di latte da parte del modello è stato criticato anche da altri concorrenti ...leggo

Beatrice Luzzi è la prima Finalista di Grande Fratello: 3:45 Grande Fratello - La rabbia di Beatrice Luzzi play 1 • di Mediaset 1:25 Grande Fratello, la lite tra Fiordaliso e Beatrice Luzzi play 1 • di Mediaset 1:27 Grande Fratello, Il chiarimento tra ...youmedia.fanpage