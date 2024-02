Grande Fratello | Beatrice Luzzi è la prima finalista e non poteva essere altrimenti

(Di martedì 27 febbraio 2024) L'attrice è riuscita, in barba ai tentativi della produzione, a conquistare la finale. E ora non resta solo che eleggerla vincitrice

Non si era mai vista una simile supremazia, dentro e fuori allo spiato appartamento di Cinecittà. Beatrice Luzzi sarà pure risultata spesso antipatica a ... (tuttivip)

GF, Simona accusa Marco di infrangere il regolamento: 'Parla per ore a microfoni spenti': Durante la 39^ puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 26 febbraio su Canale 5, Simona Tagli ha nominato Marco Maddaloni con un motivazione ben precisa: "Confabula e parla per ore a microfoni ...it.blastingnews

Grande Fratello, vota il preferito della venticinquesima settimana: Visibilia Editrice Srl - Via Privata Giovannino De Grassi 12/12A - 20123 Milano. Iscritta al ROC con il n.37767. CF, P.IVA ed iscrizione alla C.C.I.A.A. di Milano n.10269990965. Numero REA: MI-2519578 ...novella2000

Ascolti tv, chi ha vinto tra Gloria e Grande Fratello: Secondo round tra Gloria e Grande Fratello. La fiction di Rai 1 con Sabrina Ferilli vince ancora una volta il prime time del lunedì, ma registra un calo rispetto alla prima puntata: 3.095.000 ...today