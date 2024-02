Grande Fratello anche l’anno prossimo | l’annuncio e tutti i cambiamenti – VIDEO

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di martedì 27 febbraio 2024) Chi sperava in una pausa per ildovrà ricredersi. Ed infatti proprio ieri, nel corso dell' ultima diretta del reality show, Rebecca Staffelli ha affermato che sono già aperti i casting per la prossima edizione., confermata la nuova edizione: ecco cosa cambia ' Alfonso, io direi di dire al nostro pubblico a casa che i casting delsono aperti per la prossima edizione. Siamo stati riconfermati' , ha affermato la regina dei social. ' ' Siccome siamo stati riconfermati, i casting per la prossima edizione sono già aperti' : Rebecca Staffelli smentisce il rumor sulla presunta cancellazione di #.pic.twitter.com/QS5ttEYt8h — TV Italiana (@TV Italiana) February 26, 2024 Cosa cambia Mentre l' ...