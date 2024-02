Grande contro il Parma . Il Como cerca conferme in casa dei ''cugini''

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 febbraio 2024) Stasera alle 20,30 al Rigamonti – Ceppi, l’atteso derby del Lario frae Lecco promette spettacolo. Il pareggio non serve a nessuno, alserve una vittoria per rimanere agganciato al gruppo promozione diretta, mentre al Lecco servono punti salvezza. I comaschi non vincono da due turni, in virtù ancee edi un calendario difficile con tutti scontri diretti. Stasera Roberts potrebbe cambiare qualcosa anche per il probabile campo pesante e scivoloso. Curto potrebbe tornare a giocare sulla destra, con l’esclusione di Barba o di Odenthal. Abildgaard e Bellemo gli unici integri a centrocampo, dovranno stare attenti alle ammonizioni perché sono in diffida. In attacco Gabrielloni probabilmente partirà dalla panchina, dopo essere partito titolare per diverse partite, inizierà Nsame o Fumagalli. La carovana degli 800 tifosi comaschi partirà dal ...