Gran Prix Nazionale Kinder ‘Joy of Moving’ | ottima prestazione dell’Accademia Olimpica

(Di martedì 27 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiBella esperienza per i giovanissimi spadisti dell’“AccademiaBeneventana di Scherma Maestro Antonio Furno” che si sono ben comportati al“Joy of Moving” under 14 di spada a squadre svoltasi lo scorso fine settimana a Bolzano. I giovani schermidori beneventani guidati dai Maestri Francesca Boscarelli, Dino Meglio e Tiziana Di Lorenzo, e dai tecnici Martina Corradino e Francesco De Curtis, hanno disputato delle buone prove aumentando così il proprio bagaglio di esperienza e vivendo giorni intensi ed emozionanti all’insegna dello sport e dell’amicizia. Nella categoria bambine/giovanissime l’Accademiaè riuscita ad entrare a far parte delle prime 15 squadre. Il terzetto composto da Letizia Castaldi, Rosa Maria Ferrara ...