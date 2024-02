Gran Premio di F1 del Bahrain 2024 – Orario d’inizio | come vederlo | canali e altro ancora

(Di martedì 27 febbraio 2024) La Formula 1 torna ad aprire la stagionecon ildelquesto fine settimana.Tre giorni di test inla scorsa settimana ci hanno offerto un assaggio di ciò che accadrà quando la stagionedi F1 prenderà vita questo fine settimana. Dopo una stagione di dominio da parte della Red Bull Racing lo scorso anno, si spera che il campo abbia ripreso Max Verstappen. I test hanno suggerito che la Ferrari è il concorrente più vicino, mentre il gruppo dietro, che comprende Mercedes, McLaren e Aston Martin, è quasi inseparabile. Si tratta di una buona notizia per i fan di Oscar Piastri, visto che il giovane australiano si appresta ad affrontare la sua seconda stagione in F1 con una macchina decisamente più competitiva rispetto a quella di un anno ...

Nel fine settimana tra il 7 ed il 9 marzo, è in programma a Jeddah , la seconda città dell’Arabia Saudita, il Gran Premio di F1 dell’Arabia Saudita, seconda ... (moltouomo)

Nel fine settimana tra il 7 ed il 9 marzo, è in programma a Jeddah , la seconda città dell’Arabia Saudita, il Gran Premio di F1 dell’Arabia Saudita, seconda ... (moltouomo)

Programma F1, orari e tv GP Bahrain 2024: palinsesto Sky e TV8 29 febbraio-2 marzo: Signore e signori, ci siamo! Scatta ufficialmente il Mondiale di Formula Uno 2024. Dopo la pausa invernale si torna finalmente in azione con il weekend del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento ...oasport

Tra arte e colonialismo: Completamente diverso l’umore di “A Traveller’s Needs” di Hong Sangsoo, con una straordinaria Isabelle Huppert protagonista, che ha conquistato il Gran Premio della giuria. Un film ...rsi.ch

Capcom annuncia il Premio da un milione di dollari per Capcom Pro Tour 2024!: L'obiettivo è rendere più vivace la scena dei giochi di combattimento esport dopo il massimo montepremi raggiunto dalla società ... milione di dollari (circa 150 milioni di yen) come primo Premio per ...ansa