Governo | ok Cdm a prosecuzione missioni internazionali

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera del governo alla riforma delle Sanzioni in ambito fiscale.Continua a leggere (fanpage)

Dal Cdm ok a pacchetto per nuovi posti letto universitari: "Oggi segniamo una svolta sugli alloggi universitari, tema prioritario del Governo" è stato il commento della ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, sul Dl Pnrr 4 approvato dal ...ansa

Universitari: via libera del Cdm per 60mila nuovi posti letto da realizzare entro il giugno 2026: Nuovi alloggi per aiutare gli studenti delle università. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera per consentire di realizzare velocemente abitazioni per gli universitari.ilmessaggero

"Nuovo" PNRR, via libera a decreto in CdM: "Il Governo non ha tolto questi progetti per una sua scelta - ha ribadito il Ministro - ma perché non erano rendicontabili e non avrebbero completato il loro percorso nei tempi". Il decreto Pnrr ...teleborsa