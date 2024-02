Governo | ok Cdm a prosecuzione missioni internazionali

Dal Cdm ok a pacchetto per nuovi posti letto universitari: "Oggi segniamo una svolta sugli alloggi universitari, tema prioritario del Governo" è stato il commento della ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, sul Dl Pnrr 4 approvato dal ...ansa

Universitari: via libera del Cdm per 60mila nuovi posti letto da realizzare entro il giugno 2026: Nuovi alloggi per aiutare gli studenti delle università. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera per consentire di realizzare velocemente abitazioni per gli universitari.ilmessaggero

Sicurezza sul lavoro: a Palazzo Chigi incontro Governo-sindacati: Sbarra (Cisl): "E' un primo passo". Landini (Cgil): "Giudichiamo totalmente inadeguato il metodo di confronto, chiediamo vera trattativa per realizzare piano di prevenzione e sicurezza".primapaginanews