Google riattiverà presto il generatore di immagini di Gemini AI

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il ritorno dellesuAIprevede di riattivare, nelle prossime settimane, la creazione ditramite il suo avanzato modello di intelligenza artificiale,AI. Questa decisione arriva dopo una breve pausa della funzionalità, dovuta alla generazione di grafiche imprecise riguardanti fatti storici sensibili, come le rappresentazioni di donne Papa e soldati nazisti di colore. La ricerca della perfezione Demis Hassabis, CEO diDeepMind, ha evidenziato che lo strumento non ha ottenuto i risultati attesi, motivo per cui è stata decisa una sospensione temporanea per risolvere eventuali problematiche. Hassabis ha espresso ottimismo riguardo al ritorno della funzionalità, sottolineando l'intenzione di rimetterla online nelle prossime settimane. ...