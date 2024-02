Golfisti attaccati in campo da un alligatore | si salvano per un soffio da una fine orribile

(Di martedì 27 febbraio 2024) Terrore su unda golf in Florida: una coppia su una mini car è stata aggredita da un. Solo la presenza di spirito del guidatore e la buona sorte li ha salvati da una

L'ultima ossessione della sinistra: "I Golfisti sono come ricchi razzisti": I Golfisti Sono come i razzisti. E per questo sono diventati l'ultima ossessione della sinistra radicale francese ...ilgiornale