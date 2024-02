Gloria | Massimo Ghini | Sergio Assisi e il successo della serie

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 27 febbraio 2024) "I no? Sono importanti quanto i sì. Noi attori conosciamo i nostri limiti". La nostra intervista a, protagonisti dirivelazione Rai. Un grande, forse inaspettato? Sta di fatto chein onda su Rai1, ha sbaragliato la concorrenza con la prima puntata (comunque disponibile su RaiPlay), ottenendo il 22% di share con punte d'ascolti capaci di raggiungere 4 milioni e mezzo di telespettatori. Che lafosse riuscita ve lo avevamo già anticipato nella nostra recensione, ma che potesse imporsi nella fascia del prime-time non era cosa scontata. Eppure, sarà stata la leggerezza, sarà stato il tono innovativo (per le reti Rai, ovvio), maè ...