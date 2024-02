Gloria | Dalla strada al palco o Petrolio? La tv del 27 febbraio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 27 febbraio 2024) Per la prima serata in tv, martedì 27su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “”, con Sabrina Ferilli e Massimo Ghini. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Promesse non mantenute + Addio”: Alex chiede adi sposarlo nuovamente, ma il matrimonio va a monte a un passo dall’altare in quanto anche Alex scopre il piano – della donna. La situazione si complica perché Lucilla e Gabriele ricattanoe Manlio. Ormai hanno scoperto tutto.scompare nel nulla. Il rinvenimento di una lettera in una barca abbandonata fa pensare al peggio… Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “al”, condotto da Neck. Show in cui gli artisti dihanno la grande occasione di esibirsi nella più grande ...