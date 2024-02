Gli Usa distruggono droni e razzi Houthi pronti per il lancio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il Medio Oriente è in ebollizione. Dopo l'avvio dell'operazione militare israeliana nella Striscia di Gaza, si sono attivati quei gruppi armati che fanno parte dell'asse della resistenza (a Tel Aviv), tra cui i libanesi Hezbollah e gli, che continuano a rappresentare una minaccia per i traffici commerciali nel Mar Rosso. Solamente ieri è stato fatto sapere che i miliziani yemeniti filo-iranianihanno danneggiato quattro cavi sottomarini. Si stima che il danno alle attività di comunicazione sia significativo, ma non critico. Secondo le stime, la riparazione di un numero così elevato di cavi sottomarini potrebbe richiedere un tempo lungo. Le società di telecomunicazioni saranno così costrette a cercare aziende disposte a eseguire i lavori di riparazione e probabilmente a pagare loro un premio di rischio elevato. L'Occidente, intanto, sta ...