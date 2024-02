Gli scout ripuliscono piazza della Libertà | a Latina | dalle cicche di sigaretta

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 27 febbraio 2024) Pubblicato il 27 Febbraio, 2024 In un’epoca in cui la sostenibilità e il rispetto per l’ambiente diventano sempre più cruciali, glihanno dimostrato che piccole azioni possono fare la differenza. In occasioneGiornata del Pensiero, una pulizia straordinaria ha interessato il centro cittadino, trasformandoin un esempio luminoso di cura e attenzione per il nostro pianeta. La Collaborazione per la Sostenibilità Grazie al patrocinio del Comune die cittadini hanno collaborato attivamente nella rimozione dei mozziconi didalla, un gesto simbolico ma potente di lotta contro l’inquinamento e per la promozione di un corretto smaltimento dei rifiuti. Questa iniziativa ...