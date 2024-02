Gli orsi bresciani sono un terzetto. Le prove della presenza dal Dna

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 febbraio 2024) PONTE DI LEGNOben tre gli "" che nel 2023 hanno lasciato più tracce del loro passaggio sulle montagne di Valle Camonica, Valle Sabbia e Valle Trompia. Nelle scorse ore, difatti, al corpo ittico venatoriopolizia provinciale di Bresciaarrivati gli esami del Dna effettuati su alcuni peli e altri resti organici trovati dove è stata segnalata ladel grande predatore, tra cui su una carcassa di cervo. I tre esemplari che simostrati lasciando la propria firma geneticaM74 a Bagolino e in Valsabbia, M38 in Valcamonica e M82 in Valsabbia. M74 è una vecchia conoscenzapolizia provinciale e dei giornali, perché ha la curiosa indole del "ladruncolo". Non solo rubava prugne, ma è anche ...