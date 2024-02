Giustiziate in Arabia Saudita 7 persone per ' terrorismo'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) L'ha oggi messo a morte settegiudicate colpevoli di "". Lo hanno riferito i media statali. Si tratta del numero di esecuzioni più alto in un giorno da quando ne furono eseguite 81 sempre in un solo giorno nel marzo 2022. I sette, i cui nomi indicavano che si tratta di sauditi, sono stati condannati per "aver creato e finanziato organizzazioni ed entità terroristiche", ha affermato l'agenzia di stampa ufficiale, citando il ministero degli Interni del Regno del Golfo.